Call of Duty: Modern Warfare 3 стала временно бесплатной на ПК и консолях

14 декабря в Call of Duty: Modern Warfare 3 стартовали бесплатные выходные. До 18-го числа пользователи ПК и консолей смогут загрузить и сыграть в мультиплеер, зомби-режим и Ground War с некоторыми ограничениями.

© Чемпионат.com

Так, на протяжении бесплатных выходных геймерам доступны только шесть карт: Terminal, Highrise, Rust, Shipment, Meat, Afghan в режимах Team Deathmatch, Hardpoint, Kill Confirmed и Domination. При покупке игры весь прогресс геймеров перенесётся в полную версию, которая также получила скидку в 30%.