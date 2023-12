Инсайдер показал главное меню из отмененной сетевой игры по The Last of Us

15 декабря студия Naughty Dog объявила о прекращении разработки сетевой игры по вселенной The Last of Us. В компании заявили, что проект стал слишком амбициозным, а для его долгосрочной поддержки пришлось бы пожертвовать качеством будущих одиночных игр.

В честь отмены The Last of Us Online инсайдер Dusk Golem опубликовал первый скриншот из игры. На нём изображено главное меню проекта с различными вкладками, куда в том числе вошёл пункт с боевым пропуском и отдельным магазином. Кроме того, в коротком описании режима есть аббревиатура BR, что может намекать на королевскую битву.

Сама Naughty Dog толком не рассказывала и не показывала сетевую The Last of Us. Из официальных промоматериалов авторы демонстрировали единственный арт с двумя персонажами.