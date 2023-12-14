Дизайн-директор Starfield оскорбил игроков

Космическая песочница Starfield от студии Bethesda оказалась одним из самых главных разочарований года. Фанаты студии, жаждавшие новой части серии The Elder Scrolls, получили невнятную скучную игру про пустой космос. Разумеется, на разработчиков тут же обрушился шквал критики и насмешек.

Дизайн-директор Bethesda Эмиль Пальяруло не выдержал и выкатил огромное гневное письмо в своих соцсетях. В нем он защищает Starfield и называет всех недовольных критиков оторванными от реалий разработки псевдоэкспертами, которые вообще не имеют права оценивать игры. Эмиль Пальяруло.