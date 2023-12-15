Вышел трейлер "Узника Лимбо" - второго дополнения игры Atomic Heart

Авторы описывают его следующим образом: "Правила игры изменились. Дополнение Atomic Heart "Узник Лимбо" развивает сюжет основной игры, на этот раз продолжая концовку, отличную от той, за которой последовало уже известное первое DLC "Инстинкт Истребления". Вернитесь в загадочный мир Лимбо с перевернутой логикой, созданный сооснователем и арт-директором студии Mundfish - визионером Артемом Галеевым! Постараться в нем выжить - непростая задача. Сражаясь, прыгая и скользя по платформам, вы будете собирать яблоки, чтобы разблокировать навыки и оружие, а также золотые монеты, чтобы получить до 7 уникальных обликов оружия, которые можно будет использовать в основной кампании!"