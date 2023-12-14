Ubisoft отключит серверы гонки The Crew уже 31 марта

На странице гонки The Crew в Steam появилась информация о скором завершении поддержки игры. Проект сняли с продажи, а уже 31 марта компания отключит серверы симулятора, после чего в неё больше нельзя будет сыграть даже в одиночку.

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Все издания The Crew, а также дополнительный контент больше недоступны для покупки. Игра будет доступна для всех владельцев The Crew до 31 марта 2024 года. Затем игровые сервера будут отключены, и игра больше не будет доступна.