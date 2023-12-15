Стала известна дата выхода видеокарт GeForce RTX 4000 Super — СМИ

Китайский портал ITHome опубликовал сроки выхода видеокарт серии RTX 4000 под брендом Super. Их должны представить на конференции Consumer Electronics Show (CES) 2024, а релиз якобы состоится уже до конца месяца.

Стала известна дата выхода видеокарт GeForce RTX 4000 Super
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По данным инсайдеров, NVIDIA представит новую линейку 8 января, после чего 17-го числа выйдет RTX 4070 Super. Спустя неделю в продажу поступит RTX 4070 Ti Super, а в последний день января состоится релиз RTX 4080 Super.

Дата релиза видеокарт RTX 4000 Super от ITHome

  • RTX 4070 Super — 17 января
  • RTX 4070 Ti Super — 24 января
  • RTX 4080 Super — 31 января.

Точные характеристики новых видеокарт всё ещё неизвестны, однако NVIDIA якобы планирует сфокусироваться на росте объёма видеопамяти. Именно по этому показателю ускорители компании серьёзно уступают конкурентам из AMD.

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