Netflix разрабатывает видеоигру по «Игре в Кальмара» и еще одному проекту

Компания Netflix официально объявила, что начала работать над видеоигрой по мотивам своего культового сериала «Игра в Кальмара».

Вице-президент Netflix Games Мики Верду подтвердил, что проект действительно находится в разработке. Пока что каких-либо подробностей про грядущую игру нет. Понятно лишь, что это будет многопользовательским развлечением, в котором игрок будет «соревноваться с другими пользователями в испытаниях из популярного шоу».