Netflix разрабатывает видеоигру по «Игре в Кальмара» и еще одному проекту

Netflix разрабатывает видеоигру по «Игре в Кальмара» и еще одному хитовому проекту
Компания Netflix официально объявила, что начала работать над видеоигрой по мотивам своего культового сериала «Игра в Кальмара».
Вице-президент Netflix Games Мики Верду подтвердил, что проект действительно находится в разработке. Пока что каких-либо подробностей про грядущую игру нет. Понятно лишь, что это будет многопользовательским развлечением, в котором игрок будет «соревноваться с другими пользователями в испытаниях из популярного шоу».
Также подтверждена разработка игры по вселенной фильма «Мятежная луна» Зака Снайдера. Проект станет кооперативным экшеном для четырех человек.