Обзоры ремастера The Last of Us 2 выйдут за три дня до релиза

Ряд зарубежных игровых СМИ сообщили, что уже получили доступ к ремастеру The Last of Us 2. Также журналисты рассказали, что обзоры обновлённой версии тайтла выйдут 16 января 2024 года в 18:00 по Москве — за три дня до релиза.

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Напомним, в The Last of Us Part 2 Remastered разработчики проведут масштабное улучшение графики, введут полную интеграцию геймпада DualSense, добавят ускоренные загрузки, несколько графических режимов и ещё кучу контента.

Кроме того, геймеров ждёт роглайк-режим No Return, в котором игроки смогут сразиться с инфицированными в борьбе за выживание. Ещё в переиздании появятся ранние локации, которые так и не вошли в финальный проект.