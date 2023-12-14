NVIDIA полностью откажется от видеокарт серии GTX
Редакция сайта Board Channels сообщила, что компания NVIDIA полностью откажется от видеокарт серии GTX16. Выпуск видеокарт должен завершится до конца первого квартала 2024 года.
Напомним, до этого NVIDIA сняла с производства GTX 1660 и 1660 Super. На данный момент производитель продолжает выпускать лишь две модели из серии GTX 16 — 1650 и 1630. Отмечается, что после прекращения продаж GTX 16 самой бюджетной видеокартой компании NVIDIA станет RTX 3050.
В середине октября правительство США запретило поставки потребительской видеокарты NVIDIA RTX 4090 в Китай, Россию, Беларусь, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Вьетнам. Из-за этого графический процессор сильно подорожали по всему миру.
К примеру, в США стоимость виддеокарты возросла до $ 2 тыс. (~ 177 тысячи рублей), а в Европе — до € 2 тыс. (~ 192 тысячи рублей). Также RTX 4090 может сильно подорожать до конца года и в России.