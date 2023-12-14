Valve выпустила новый патч для Counter-Strike 2 и представила новую медаль за службу в 2024 году, которую смогут получить все игроки. Уже с 1 января у пользователей, достигшие 40 уровня своего внутриигрового профиля, появится возможность сбросить свой уровень и заработать почётную награду.

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Вместе с релизом медали разработчики также добавили в игру гильзы для пуль во время стрельбы с дробовиков, исправили ошибки с воспроизведением демо-роликов, устранили эксплойты с возможностью отправить вирус на компьютеры игроков и внесли другие изменения в шутер.