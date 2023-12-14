Пригоден ли для игр ноутбук с RTX 2050

В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты узнали, какой производительности в играх в Full HD стоит ждать от ноутбучной RTX 2050.

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Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High и FSR Off. В среднем в ней производительность находилась на уровне 74 к/с, минимальная - 66 к/с, максимальная - 86 к/с.

Assassin's Creed Mirage запускалась на настройках Medium и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составила 53 к/с, минимальная - 49 к/с, максимальная - 55 к/с.

В игре Resident Evil 4 Remake с графикой Low/Medium, RT Off, FSR Off средний FPS находился на уровне 52 к/с, минимальный - 44 к/с, максимальный - 55 к/с.

PUBG тестировалась на средних настройках графики. Средние показатели производительности в ней равнялись 82 к/с, минимальный FPS - 67 к/с, максимальный - 89 к/с.

PC Support & Gaming Test

Grand Theft Auto V запускалась на настройках High/Very High с FXAA On, MSAA Off. Средний FPS в ней равнялся 108 к/с, минимальный - 96 к/с, максимальный - 115 к/с.

Forza Horizon 5 тестировалась с высокой графикой и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составляла 73 к/с, Min FPS - 65 к/с, Max FPS - 76 к/с.

С этими и другими замерами вы также можете ознакомиться на видео ниже.

Вывод

Средняя производительность во всех играх вместе взятых у HP Victus 15 с RTX 2050 4 ГБ составила около 70 к/с.

Характеристики ноутбука HP Victus 15: