Пригоден ли для игр ноутбук с RTX 2050
В одном из выпусков на YouTube-канале PC Support & Gaming Test эксперты узнали, какой производительности в играх в Full HD стоит ждать от ноутбучной RTX 2050.
Counter-Strike 2 шла с пресетом Very High и FSR Off. В среднем в ней производительность находилась на уровне 74 к/с, минимальная - 66 к/с, максимальная - 86 к/с.
Assassin's Creed Mirage запускалась на настройках Medium и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составила 53 к/с, минимальная - 49 к/с, максимальная - 55 к/с.
В игре Resident Evil 4 Remake с графикой Low/Medium, RT Off, FSR Off средний FPS находился на уровне 52 к/с, минимальный - 44 к/с, максимальный - 55 к/с.
PUBG тестировалась на средних настройках графики. Средние показатели производительности в ней равнялись 82 к/с, минимальный FPS - 67 к/с, максимальный - 89 к/с.
Grand Theft Auto V запускалась на настройках High/Very High с FXAA On, MSAA Off. Средний FPS в ней равнялся 108 к/с, минимальный - 96 к/с, максимальный - 115 к/с.
Forza Horizon 5 тестировалась с высокой графикой и с DLSS Off. Средняя частота кадров в ней составляла 73 к/с, Min FPS - 65 к/с, Max FPS - 76 к/с.
С этими и другими замерами вы также можете ознакомиться на видео ниже.
Вывод
Средняя производительность во всех играх вместе взятых у HP Victus 15 с RTX 2050 4 ГБ составила около 70 к/с.
Характеристики ноутбука HP Victus 15:
- процессор AMD Ryzen 5 7535HS 6 Cores 12 Threads (Base Clock:- 3.3 GHz, Boost Clock:- 4.55 GHz);
- оперативная система 16GB DDR5 4800 MHz Dual Channel;
- видеокарта Nvidia GeForce RTX 2050 4GB GDDR6 (TGP:- 50W);
- накопитель 512GB M.2 NVMe SSD;
- дисплей 15.6 Inch Full HD 1920×1080 144Hz, IPS Anti-glare;
- операционная система Windows 11.