Продажи игровых консолей в России в 2023 году резко выросли

Российский рынок игровых консолей за 11 месяцев 2023 года превысил 1 млн проданных устройств, увеличившись примерно вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Около 35% от этого количества пришлось на приставки PlayStation, Xbox и Nintendo, а в денежном выражении они занимают более 85% рынка. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на ритейлейлеров и маркетплейсы.

Так, весь рынок игровых консолей за 11 месяцев в России составил порядка 18 млрд рублей, хотя в прошлом году цифра составляла 8 млрд рублей, сообщают в «М.Видео». Тенденцию подтвердили также представители «Яндекс маркета» и Wildberries. За 11 месяцев число продаж приставок на этих площадках выросло в 2,7 и 3,8 раза соответственно.