В Epic Games Store стартовала раздача Destiny 2: Legacy Collection

13 декабря в Epic Games началось празднование грядущего Нового года. В магазине стартовала недельная раздача Destiny 2: Legacy Collection, в которую входят дополнения Shadowkeep, The Witch Queen и Beyond Light. Расширения для бесплатного шутера можно забрать до 19 декабря, 22:00 мск.

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Уже с 20 декабря, 20:00 мск в Epic Games Store начнётся традиционная ежедневная раздача — она продлится до конца года. Ближе к концу месяца магазин продлит раздачу последнего проекта на неделю, которая завершится в начале января.

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