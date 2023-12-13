Босс Epic Games пожелал расправиться с Apple вслед за Google ради Fortnite

Epic Games одержала победу в суде над Google. Это антимонопольное противостояние началось в 2020 году после удаления Fortnite из Play Market и App Store. Теперь Тим Суини, глава Epic Games, подтвердил, что следующей целью стала победа в суде над Apple.

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В 2021 году суд уже выносил вердикт, где по девяти из десяти пунктов выиграла Apple. Epic Games обжаловала это решение и ждёт ответа — апелляция находится на рассмотрении Верховного суда США.

Также Суини прокомментировал потенциальные планы Microsoft по созданию мобильного магазина. Глава Epic Games совсем не против, если на рынке появится ещё один крупный игрок. Тим пообещал добавить Fortnite и туда, а также в Steam и OneStore, если сделка по размещению игры окажется «впечатляющей».