Разработчик скандальной The Day Before высказался о провале игры

11 декабря российский шутер The Day Before сняли с продажи в Steam. Игра пробыла в раннем доступе магазина Valve всего четыре дня. Также спустя несколько дней о своём закрытии объявили создатели тайтла из якутской студии Fntastic.

Теперь о случившемся рассказал один из сотрудников компании. Разработчик дал анонимное интервью журналистам издания DualShockers. По его словам, The Day Before никогда не задумывалась как MMO.

Из The Day Before хотели сделать смесь Rust, DayZ и Escape from Tarkov. Процесс создания курировали сооснователи студии Fntastic Эдуард и Айсен Готовцевы — они одобряли или отклоняли все решения, связанные с геймплеем и дизайном.