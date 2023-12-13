Разработчик скандальной The Day Before высказался о провале игры

Я никогда не воспринимал её как MMO. Ни один член команды не знает, почему они [руководители] назвали её так. Игра всегда была шутером от третьего лица с несколькими кооперативными механиками. В ней не было ни одной RPG-механики. У нас была идея добавить навыки, но и то они находились на стадии прототипа.