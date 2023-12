Лучшие игры в Roblox в 2023

Adopt Me!

Adopt Me! — одна из самых популярных игр в Roblox и самая популярная RPG на платформе. По сути, это игра о заботе. Игроки принимают на себя роли приемных родителей или детей, после чего играют в семью. Но внимание пользователей постепенно сместилось на механику коллекционных питомцев — именно она считается главной фишкой Adopt Me!.

Murder Mystery 2

Welcome to Bloxburg

Welcome to Bloxburg — симулятор жизни, вдохновленный The Sims. Он предлагает примерно те механики, что и приходят на ум, когда речь идет об играх этого жанра: персонаж может работать, проводить время с друзьями и искать приключения в открытом мире. Игра также имеет режим строительства, который заслуживает отдельной похвалы. Но стоит отметить, что Welcome to Bloxburg — одна из немногих платных игр в каталоге Roblox. Доступ к ней можно приобрести за 25 робуксов.