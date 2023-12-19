Лучшие игры в Roblox в 2023

На платформе Roblox можно найти десятки отличных игр, но немногие из них добиваются по-настоящему широкой популярности. Портал vg247.com рассказал о лучших играх в Roblox.

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Adopt Me!

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Adopt Me! — одна из самых популярных игр в Roblox и самая популярная RPG на платформе. По сути, это игра о заботе. Игроки принимают на себя роли приемных родителей или детей, после чего играют в семью. Но внимание пользователей постепенно сместилось на механику коллекционных питомцев — именно она считается главной фишкой Adopt Me!.

Roblox

Murder Mystery 2

Murder Mystery 2 доминирует в категории хоррор. Каждый раунд один из игроков становится убийцей, еще один — шерифом, а остальным достаются роли мирных жителей. Три группы подчиняются разным правилам и должны достичь разных условий победы: убийца хочет разделаться с мирными жителями до того, как шериф поймает его. Учитывая недавнюю волну популярности игр на социальную дедукцию, неудивительно, что Murder Mystery 2 привлекает большую аудиторию.

Welcome to Bloxburg

Welcome to Bloxburg — симулятор жизни, вдохновленный The Sims. Он предлагает примерно те механики, что и приходят на ум, когда речь идет об играх этого жанра: персонаж может работать, проводить время с друзьями и искать приключения в открытом мире. Игра также имеет режим строительства, который заслуживает отдельной похвалы. Но стоит отметить, что Welcome to Bloxburg — одна из немногих платных игр в каталоге Roblox. Доступ к ней можно приобрести за 25 робуксов.

Roblox

Royale High

Royale High отмечена в каталоге как приключенческая игра, но, по факту, это RPG в сеттинге фэнтези. Игроку предстоит примерить на себя роль старшеклассника из благородной семьи, которому нужно соблюдать баланс между обучением в школе и общением с другими игроками. Чем лучше ваши оценки, тем больше игровой валюты можно получить — она тратится на косметические предметы для персонажа. Помимо этого, за пределами школы Royale High предлагает неожиданно большой открытый мир.

Roblox

Blox Fruits

Blox Fruits — один из самых популярных боевиков в Roblox. Игроки могут настраивать своего персонажа, выбирать оружие, супер-способности и сражаться против множества врагов. Ну и, конечно же, прокачиваться, чтобы постепенно побеждать все более сильных соперников.

Roblox

Tower of Hell

Tower of Hell принадлежит к популярному жанру «полоса препятствий» — иными словами, это хардкорный платформер. В Roblox можно найти огромное количество совершенно бездарных полос препятствий, но Tower of Hell — одна из лучших. Процедурно генерируемые уровни, никаких контрольных точек и напряженная гонка к финишу.

Piggy

Один из самых популярных хорроров на платформе, который можно сравнить с Dead by Daylight. В Piggy есть разные режимы игры, но в большинстве из них один игрок выступает убийцей, тогда как остальные пытаются спрятаться и выжить. Обе команды могут искать инструменты, ключи и различные сейфы, чтобы приблизиться к победе или открыть альтернативные концовки некоторых карт.

Roblox

Doors

Наконец, Doors — хоррор от первого лица, который неплохо обыгрывает штампы психологических ужастиков в духе Layers of Fear и P.T.. Игрокам нужно добраться до двери №100, постепенно исследуя огромный отель, но за каждой дверью и в каждом коридоре может поджидать опасность — монстр или призрак, который охотится на игроков по своим правилам.