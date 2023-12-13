В турецком PS Store подорожали около 500 игр — среди них Cyberpunk 2077 и «Ведьмак 3»
13 декабря в турецком PlayStation Store, где покупают игры в том числе россияне, прошла очередная волна повышения цен. В этот раз подорожание затронуло примерно 500 проектов — большинство игр стали стоить примерно в два раза дороже.
Ситуация затронула в том числе игры CD Projekt RED: «Ведьмак 3» теперь стоит 749 лир (около 2300 рублей), а Cyberpunk 2077 — 1499 лир (около 5000 рублей). Расширенное издание Hogwarts Legacy теперь обойдётся в Турции сразу в 1999 лир (около 6200 рублей).
Некоторые изменения в стоимости игр в турецком PS Store
- Cyberpunk 2077 — 1499 лир (было 799 лир)
- «Ведьмак 3: Дикая охота. Полное издание» — 749 лир (399 лир)
- Hogwarts Legacy: Digital Deluxe Edition — 1999 лир (было 1099 лир)
- Dead Island 2 — 1299 лир (было 699 лир)
- A Plague Tale: Requiem — 1499 лир (было 799 лир)
- A Plague Tale: Innocence — 749 лир (было 349 лир)
- Assassin's Creed 3 Remastered - 799 лир (было 199 лир)
- Ghostrunner — 549 лир (было 259 лир).
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