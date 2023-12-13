Гений Хидео Кодзима разочаровался после закрытия E3 и вспомнил былые времена
Гениальный геймдизайнер Хидео Кодзима решил прокомментировать закрытие выставки E3. В дальнейшем она не будет проводиться, а в этом году была отменена из-за отказа крупных издателей в посещении мероприятия.
Для Кодзимы новость стала печальной. Он поблагодарил E3 за предоставленные возможности, вечеринки, встречи с людьми со всего мира. Разработчик отметил вклад выставки в известность японских студий и игр, а также вспомнил былые времена.
Впервые Хидео посетил E3 в 1997 году вместе с Metal Gear Solid. В дальнейшем геймдизайнер приезжал на выставку каждый год, а «особенно ценным» воспоминанием стала презентация Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty в 2000 году.
Сейчас Хидео Кодзима тесно дружит с Джеффом Кили. Японский геймдизайнер анонсировал Death Stranding 2 на The Game Awards в 2022 году, а на церемонии этого года была представлена загадочная OD.