Кодзима разочаровался после закрытия E3

Гениальный геймдизайнер Хидео Кодзима решил прокомментировать закрытие выставки E3. В дальнейшем она не будет проводиться, а в этом году была отменена из-за отказа крупных издателей в посещении мероприятия.

Для Кодзимы новость стала печальной. Он поблагодарил E3 за предоставленные возможности, вечеринки, встречи с людьми со всего мира. Разработчик отметил вклад выставки в известность японских студий и игр, а также вспомнил былые времена.

Впервые Хидео посетил E3 в 1997 году вместе с Metal Gear Solid. В дальнейшем геймдизайнер приезжал на выставку каждый год, а «особенно ценным» воспоминанием стала презентация Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty в 2000 году.