Трейлер GTA 6 покадрово воссоздали на движке Saints Row 2

Ютубер mrsaintsgodzilla21 детально воссоздал дебютный трейлер GTA 6 на движке Saints Row 2. Именно так могла бы выглядеть шестая часть культовой франшизы Rockstar Games, если бы вышла в 2008 году.

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В своем видеоролике энтузиаст использовал не только кадры из ванильной версии Saints Row 2, но и самостоятельно созданные модели некоторых персонажей, включая Люсию и Джейсона.

Вот как на ролик отреагировали зрители:

Я не могу представить, как трудно было это сделать. Отличная работа, чувак.

Это абсолютно невероятный покадровый ремейк! Я почувствовал себя старым, потому что я не помню, чтобы графика Saints Row 2 была настолько устаревшей.

Это наиболее точная реконструкция трейлера GTA 6 на данный момент!