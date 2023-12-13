Sony прокомментировала взлом Insomniac

У пострадавшей от хакерской атаки Insomniac Games осталось меньше недели на то, чтобы заплатить группе Рисида денежный выкуп. Напомним, что в руках у взломщиков оказались довольно ценные документы, включающие скриншоты и подробности грядущей Marvel’s Wolverine, различные конфиденциальные бумаги, служебная корреспонденция и личные файлы сотрудников студии.

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Sony предоставила порталу Eurogamer официальный комментарий по поводу случившегося, заверив, что с последствиями взлома уже разбираются. У компании также нет снований полагать, что атака затронула другие подразделения SIE.