Sony прокомментировала взлом Insomniac

Sony прокомментировала приведший к утечке Marvels Wolverine взлом Insomniac
У пострадавшей от хакерской атаки Insomniac Games осталось меньше недели на то, чтобы заплатить группе Рисида денежный выкуп. Напомним, что в руках у взломщиков оказались довольно ценные документы, включающие скриншоты и подробности грядущей Marvel’s Wolverine, различные конфиденциальные бумаги, служебная корреспонденция и личные файлы сотрудников студии.
Sony предоставила порталу Eurogamer официальный комментарий по поводу случившегося, заверив, что с последствиями взлома уже разбираются. У компании также нет снований полагать, что атака затронула другие подразделения SIE.
Тем временем взломщики из Рисиды уже проводят аукцион на покупку полученных данных. Сообщается, что эта же группа стояла за недавней атакой на Британскую библиотеку. Тогда специалисты связали Рисиду с Россией или странами СНГ.