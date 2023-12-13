Valve просит перестать нюхать Steam Deck

На игровом форуме Reset Era запустилось обсуждение Steam Deck и его выхлопных газов. Геймеры рассказывают, что любят их вдыхать. Это зашло настолько далеко, что стало даже чем-то вроде мема среди владельцев портативного ПК.

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Один из пользователей написал в поддержку и спросил, безопасно ли вдыхать эти газы, выделяемые из Steam Deck. Valve ответила, что делать так ни в коем случае нельзя.

«Как и в случае со всей электроникой, вдыхать газы устройства не рекомендуется. При обычном использовании никакой угрозы жизни нет, но вдыхать пары намеренно не следует. Мы понимаем, что это такой мем, но лучше перестать так делать».