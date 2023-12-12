Авторы Metaphor ReFantazio рассказали о сеттинге и механиках игры

Издательство Atlus и Studio Zero провели прямую трансляцию, в ходе которой сообщили множество подробностей о будущей фэнтезийной ролевой игре Metaphor: ReFantazio.

© Скриншот

Действие игры разворачивается в вымышленном государстве Соединенное Королевство Евхронии. Это союз, управляемый владеющей магией королевской семьей, постепенно погряз в коррупции и теперь его раздирают неравенство и дискриминация. А за пределами городских стен свирепствуют опасные животные и загадочные монстры.

Главную опасность представляют неидентифицируемые существа с причудливой внешностью, носящие название Humans («люди»). Они неразумны и агрессивны, их тела прочны, при этом они владеют мощной магией, и крупные особи способны уничтожать целые армии.

В игровом мире обитает восемь различных народов или племён. Все они различаются внешностью, родовыми особенностями и возможностями, а также положением в сообществе. Центральное место в иерархии занимает племя Clemar, а вот трёхглазых Mutsutari считают еретиками и даже преследуют.

Metaphor: ReFantazio использует уникальную боевую систему, которая появилась в Persona 5 и сочетает в командную механику с действиями. Как мы помним, враги более низкого ранга не появляются на пошаговом поле и с ними герои расправляются «на ходу». Вдобавок всех членов отряда можно настраивать, что позволяет создавать самые разнообразные партии.