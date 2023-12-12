Игровую выставку Е3 закрыли навсегда
Самая известная выставка видеоигр E3, также известная как Electronic Entertainment Expo, окончательно прекратила своё существование. Смерть легендарного шоу для геймеров констатирует The Washington Post.
Издание ссылается на слова Стэнли Пьер-Луи, президента некоммерческой торговой ассоциации, представляющей интересы игровой индустрии в США.
Мы знаем, что вся индустрия, игроки и разработчики с большим энтузиазмом относятся к E3. Мы разделяем эту страсть и понимаем, как трудно прощаться с таким событием, но это верное решение, учитывая новые возможности, которые наша индустрия получила для привлечения фанатов и партнёров.
Пьер-Луи вспоминает, что E3 всегда была главным способом показать миру свои продукты, однако таких вариантов в последние годы становится всё больше, чем и пользуются разработчики.
E3 проводилась ежегодно с 1995 по 2019, а также в 2021 году. В рамках выставки были анонсированы такие игры, как Half-Life, Doom 3, Assassin’s Creed, Fallout 4, Mass Effect и многие другие. В 2022 году шоу было отменено.