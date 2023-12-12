Игровую выставку Е3 закрыли навсегда

Мы знаем, что вся индустрия, игроки и разработчики с большим энтузиазмом относятся к E3. Мы разделяем эту страсть и понимаем, как трудно прощаться с таким событием, но это верное решение, учитывая новые возможности, которые наша индустрия получила для привлечения фанатов и партнёров.