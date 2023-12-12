Baldur's Gate 3 не спасла владельцев Dungeons and Dragons из Hasbro от увольнений

Производитель игрушек Hasbro, которому принадлежат дочерняя компания Wizards of the Coast и права на вселенную Dungeons & Dragons, уволит около 1100 сотрудников. Это примерно 20% рабочей силы компании, а связывают сокращения с низкими продажами игрушек.

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В течение первых девяти месяцев 2023 года Hasbro сталкивалась с трудностями, несмотря на исторические максимумы рынка игрушек, вызванными пандемией. Организация вынуждена стать компактнее, чтобы обеспечить прочный прибыльный фундамент. Пострадавшие сотрудники получат «комплексные пакеты услуг» и поддержку в трудоустройстве.

Несмотря на то, что Baldur’s Gate III во вселенной D&D разошлась миллионными тиражами и стала «Игрой года», продажи игрушек падают на фоне роста популярности цифровых товаров и бизнеса по лицензированию. При этом студия Larian и сама Wizard of the Coast остались довольны продажами RPG.