Авторы The Day Before резко высказались о скандальном провале игры

11 декабря российский шутер The Day Before перестал продаваться в Steam. Это произошло спустя четыре дня после релиза игры в раннем доступе магазина Valve и через несколько часов после объявления о закрытии студии FNTASTIC, разработчиков проекта.

© Чемпионат.com

Чуть позже ситуацию прокомментировали и сами авторы игры, нарушив радиомолчание после релиза. Они заявили, что «дерьмо случается», отметив, что это их первый большой проект.

Это был наш первый большой проект. Дерьмо случается.