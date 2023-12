Warhammer 40,000: Rogue Trader обогнала Cyberpunk 2077

Первую десятку закрыла «Игра года» по версии The Game Awards — ролевая Baldur’s Gate III, впереди которой оказалась Call of Duty. Также стоит отметить успехи стратегии Warhammer 40,000: Rogue Trader, которая смогла забраться на пятую строчку чарта и даже обогнать Cyberpunk 2077.

В списке не обошлось без бесплатных The Finals и Apex Legends, которые заняли седьмое и восьмое места соответственно. А скандальная The Day Before, которую сняли с продаж уже через несколько дней после релиза, оказалась на 14 строчке.