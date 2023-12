Большой таймлайн GTA: все игры серии в хронологическом порядке

Премьерный трейлер GTA 6 стал настоящей сенсацией YouTube: на этом фоне можно легко забыть, что за громким релизом стоит долгая, весьма насыщенная серия игр. Портал gamesradar.com рассказал о каждой части GTA в хронологическом порядке на случай, если вы хотите освежить память.

Grand Theft Auto: London 1961

Дата релиза: 1 июня 1999

London 1961 — дополнение для оригинальной GTA, события которого, как можно догадаться по названию, разворачиваются в Лондоне 1961 года. Игрокам необходимо выполнять различные задания для банды Картрайт в роли одного из восьми протагонистов.

Grand Theft Auto: London 1969

Дата релиза: 30 апреля 1999

Несмотря на свое название, London 1969 — первое дополнение для GTA, и да, оно тоже разворачивается в Лондоне. Знакомые городские улицы, знакомые персонажи из 1961 (пусть и немного постаревшие).

Grand Theft Auto: Vice City Stories

Дата релиза: 31 октября 2006

События Vice City Stories разворачиваются в 1984 году: будучи приквелом Vice City, игрокам вновь предстоит посетить город, вдохновленный реальным Майами. Роль протагониста досталась Виктору Вэнсу — бывшему солдату, который решает построить собственную криминальную империю вместе со своим братом Лэнсом. Vice City Stories играется примерно так же, как и Vice City: разница лишь в том, что город выглядит немного иначе, т.к. сюжет происходит несколькими годами ранее.

Grand Theft Auto: Vice City

Дата релиза: 29 октября 2002

Vice City рассказывает историю Томи Версетти: молодого бандита, который вышел из тюрьмы и решает построить новую жизнь в жарком городе. Путь протагониста к успеху полон войн банд, наркотиков, перестрелок и великолепной музыки эпохи 1980-х.

Grand Theft Auto: San Andreas

Дата релиза: 26 октября 2004

Если Vice City взяла за образец Майами, то San Andreas вдохновлена штатом Калифорния. Темнокожий парень Карл Джонсон возвращается в родной Лос-Сантос после убийства своей матери, чтобы отомстить обидчикам, но оказывается втянут в паутину криминальных интриг. San Andreas и по сей день остается самой большой трехмерной игрой серии, и размеры мира до сих пор внушают уважение.

Grand Theft Auto

Дата релиза: 28 ноября 1997

Игра, с которой все началось. Оригинальная Grand Theft Auto была двухмерным изометрическим боевиком, который предлагал игроку посетить сразу три города: Сан-Андреас, Либерти-Сити и Вайс-Сити. Игра вышла в 1997 году и отражала реальность того времени; дополнения же перенесли события в шестидесятые.

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

Дата релиза: 24 октября 2005

Liberty City Stories — приквел GTA 3, который рассказывает историю Тони Сиприани: гангстера из семьи Леоне, вернувшегося в Либерти-Сити после изгнания. По сути, Liberty City Stories подготавливает почву для событий третьей части, показывая власть и могущество дона Сальваторе Леоне.

GTA 2

Дата релиза: 22 октября 1999

GTA 2 немного выбивается из общего таймлайна. По части механик и камеры она повторяет первую часть, однако вместо трех знакомых городов игроку предстоит учинять хаос в вымышленном ретро-футуристическом мегаполисе. Игра ни разу прямым текстом не говорит, в каком году все происходит, но некоторые отсылки намекают либо на 1999, либо на 2013 год.

Grand Theft Auto Advance

Дата релиза: 26 октября 2004

Опять же, по названию можно догадаться, что эта версия GTA была эксклюзивным портом для Game Boy Advance. Она, как и Liberty City Stories, была своеобразным приквелом третьей части: главный герой, гангстер по имени Майк, отправляется мстить за своего погибшего партнера и попутно выполняет задания от важных фигур криминального мира Либерти-Сити.

Grand Theft Auto 3

Дата релиза: 23 октября 2001

Первая трехмерная игра серии. События GTA 3 происходят в 2001 году: грабитель Клод попадает под арест из-за предательства своей девушки, но совершает побег на пути в тюрьму, после чего начинает работать на мафию Либерти-Сити.

Grand Theft Auto 4

Дата релиза: 28 апреля 2008

За третьей частью последовала четвертая: первая игра эры высокого разрешения, построенная на механиках предшественниц. Местом действия вновь стал Либерти-Сити, однако главный герой другой: Нико Беллик, восточно-европейский мигрант, прибывший в город чтобы воссоединиться со своим братом Романом. Увидев, что тот живет отнюдь не самой сладкой жизнью, Нико отправляется на поиски работы и быстро попадает в перипетии криминального подполья Либерти-Сити.

Grand Theft Auto 4: The Lost and Damned и The Ballad of Gay Tony

Дата релиза: 17 февраля 2009; 29 октября 2009

GTA 4 получила два сюжетных дополнения, и оба получились крайне достойными. The Lost and Damned рассказывает о жизни байкера Джонни Клебитца, The Ballad of Gay Tony — об амбициозном промоутере ночных клубов Тони Принце. Истории разворачиваются в том же таймлайне, что и GTA 4, и не покидают пределов все того же Либерти-Сити.

Grand Theft Auto: Chinatown Wars

Дата релиза: 17 марта 2009

Chinatown Wars — еще один спин-офф, события которого проходят в Либерти-Сити. По сути, он представляет собой самостоятельное приключение: член китайской Триады по имени Хуанг Ли отправляется в город, чтобы доставить меч своему дяде, но попадает под атаку и теряет фамильный клинок. В попытках вернуть семейную реликвию Ли попадает под перекрестный огонь разных преступных группировок Либерти-Сити.

Grand Theft Auto 5

Дата релиза: 17 сентября 2013

Наконец, пятая часть ознаменовала новую эпоху в истории серии, и спустя много лет вернулась в Лос-Сантос. Grand Theft Auto 5 рассказала историю сразу трех протагонистов: Франклина, Майкла и Тревора, отчаянных преступников с крайне разными характерами, которым волею судеб приходится работать вместе.