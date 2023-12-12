Экс-сотрудник Rockstar объяснил, почему GTA 6 сперва выйдет только на консолях

Бывший сотрудник Rockstar Games Майк Йорк, работавший в студии аниматором с 2012 по 2017 год, рассказал, почему GTA 6 сперва выйдет только на PS5 и Xbox Series. Для начала разработчик вспомнил о прошлых ПК-портах студии, многие из которых были на голову выше своих консольных прародителей.

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Затем речь зашла в том числе об оптимизации: Йорк напомнил, что студии необходимо подстроиться под множество компьютеров сразу. Это значит, что проект должен одинаково хорошо работать как на топовом ПК с RTX 4090 на борту, так и на более бюджетных сборках с пониженным качеством графики

Одна из главных причин отложенного выхода на ПК — большое разнообразие комплектующих. Внутри PS5 и Xbox Series находятся одни и те же компоненты, а ПК у геймеров абсолютно разные. Rockstar Games нужно оптимизировать и протестировать игру на самых разных сборках. Очень многое может пойти не так во время разработки ПК-порта, поэтому они берут дополнительное время на разработку достойной версии.