Кодзима зарегистрировал торговые марки с намеком на механики загадочной OD

Хидео Кодзима зарегистрировал торговые марки с намёком на механики загадочной OD
В Японии были обнародованы торговые марки, которые студия Kojima Productions зарегистрировала 1 декабря. С их помощью можно предположить о возможных механиках загадочной игры OD, которую Хидео Кодзима анонсировал в рамках церемонии The Game Awards 2023.
Конечно, гениальный геймдизайнер запатентовал само название игры OD. Также авторское право получили такие понятия, как Social Scream System и Social Stealth System. Первая, вероятно, связана с эмоциональной реакцией персонажей из трейлера OD, а вторая может относиться к скрытному прохождению.
Оба понятие объединяет слово Social (социальный), что может стать ключевым отличием OD. Сам Кодзима говорил, что его новая игра будет «великим проектом». Она создаётся в партнёрстве с Xbox и использует облачные технологии.
Дата выхода OD неизвестна, но фанаты уже нашли отсылки к Silent Hill в первом трейлере. Сама игра объединит разные форматы, включая кино.