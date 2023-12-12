Кодзима зарегистрировал торговые марки с намеком на механики загадочной OD

В Японии были обнародованы торговые марки, которые студия Kojima Productions зарегистрировала 1 декабря. С их помощью можно предположить о возможных механиках загадочной игры OD, которую Хидео Кодзима анонсировал в рамках церемонии The Game Awards 2023.

© Скриншот

Конечно, гениальный геймдизайнер запатентовал само название игры OD. Также авторское право получили такие понятия, как Social Scream System и Social Stealth System. Первая, вероятно, связана с эмоциональной реакцией персонажей из трейлера OD, а вторая может относиться к скрытному прохождению.

Оба понятие объединяет слово Social (социальный), что может стать ключевым отличием OD. Сам Кодзима говорил, что его новая игра будет «великим проектом». Она создаётся в партнёрстве с Xbox и использует облачные технологии.