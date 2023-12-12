Хакеры взломали Insomniac Games и выложили материалы игры про Росомаху

По информации издания Cyber Daily, студия Insomniac Games подверглась хакерской атаке группы Rhysida. В ходе неё у злоумышленников на руках оказались личные данные сотрудников и некоторые материалы по игре про Росомаху.

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В качестве доказательств хакеры опубликовали некоторые документы и пару скриншотов из «Росомахи», судя по всему, из её ранней версии. Злоумышленники требуют от Insomniac выплату в размере $ 40 тыс. Если студия откажется платить, хакеры передадут все полученные данные другим людям, готовым за них заплатить.

Cyber Daily

Sony и Insomniac пока что никак не отреагировали на хакерскую атаку.