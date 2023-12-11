Valve объявила, когда пройдут распродажи Steam в 2024 году

Онлайн-магазин Steam обновил список ивентов с распродажами игр, включив в них новые события, запланированные на середину 2024 года.

Так, большая весенняя распродажа пройдёт с 14 по 21 марта, а аналогичное мероприятие летом состоится с 27 июня по 11 июля. Помимо этого, будет несколько традиционных мини-ивентов со скидками, посвящённых играм отдельных жанров.