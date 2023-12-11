Одна из самых ожидаемых игр провалилась и вынудила якутскую студию закрыться

Якутская студия Fntastic объявила о прекращении своей деятельности спустя четыре дня после релиза своей игры The Day Before. Объявление об этом было опубликовано в профиле Fntastic в социальной сети X (ранее Twitter).
В заявлении студии говорится, что решение о закрытии Fntastic связано с финансовым крахом The Day Before, дебютировавшей в Steam в раннем доступе 7 декабря и приковавшей внимание сотен тысяч игроков на Twitch. Игра долгое время возглавляла список желаний игроков в Stream, однако купившие проект пользователи остались недовольны его качеством, в результате чего спустя сутки игра вошла в топ-3 самых низкооцененных тайтлов в истории Twitch. По состоянию на 11 декабря, The Day Before имеет около 20% положительных отзывов.
В официальном заявлении Fntastic подчеркивается, что студия сможет продолжить разработку The Day Before. Тем не менее, разработчики заверили, что сервера проекта продолжат функционировать.
«Мы очень хотели выпустить патчи, чтобы раскрыть потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств для того, чтобы продолжать работу. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не брали денег с игроков: не было ни предзаказов, ни краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения в случае, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали все, что было в наших силах, но, к сожалению, неправильно оценили свои возможности. Разработка игр — крайне сложное занятие», — говорится в сообщении студии.