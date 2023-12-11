Одна из самых ожидаемых игр провалилась и вынудила якутскую студию закрыться

«Мы очень хотели выпустить патчи, чтобы раскрыть потенциал игры, но, к сожалению, у нас нет средств для того, чтобы продолжать работу. Важно подчеркнуть, что во время разработки The Day Before мы не брали денег с игроков: не было ни предзаказов, ни краудфандинговых кампаний. Мы приносим свои извинения в случае, если не оправдали ваши ожидания. Мы сделали все, что было в наших силах, но, к сожалению, неправильно оценили свои возможности. Разработка игр — крайне сложное занятие», — говорится в сообщении студии.