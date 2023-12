Одна из самых ожидаемых игр провалилась и вынудила якутскую студию закрыться

Якутская студия Fntastic объявила о прекращении своей деятельности спустя четыре дня после релиза своей игры The Day Before. Объявление об этом было опубликовано в профиле Fntastic в социальной сети X (ранее Twitter).

В заявлении студии говорится, что решение о закрытии Fntastic связано с финансовым крахом The Day Before, дебютировавшей в Steam в раннем доступе 7 декабря и приковавшей внимание сотен тысяч игроков на Twitch. Игра долгое время возглавляла список желаний игроков в Stream, однако купившие проект пользователи остались недовольны его качеством, в результате чего спустя сутки игра вошла в топ-3 самых низкооцененных тайтлов в истории Twitch. По состоянию на 11 декабря, The Day Before имеет около 20% положительных отзывов.