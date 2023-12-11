Twitch подвел итоги 2023 года — можно посмотреть свою и общую статистику

Площадка для прямых трансляций Twitch открыла страницу Twitch Recap 2023, посвящённую итогам уходящего года.

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На этой странице каждый зритель сможет узнать, сколько времени он провёл на стримах, самые интересные ему игры и стримеров, количество сообщений в чатах и другую статистику. Лучшие пользователи получили отдельные ачивки и значок для чата.

Помимо личных, в разделе доступны и общие итоги 2023 года. Среди прочего, на Twitch появилось более полумиллиона новых стримеров-компаньонов и свыше 6 тыс. партнёров платформы.