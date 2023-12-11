Россиянки стали чемпионами главного женского турнира по Counter-Strike 2

Женский состав Nigma Galaxy по шутеру Counter-Strike 2, в который входят три россиянки, выиграл очередной престижный турнир. За победу на ESL Impact League Season 4 пятёрка получит $ 50 тыс.

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В финале коллектив Ксении vilga Клюенковой разгромила польский ростер NAVI со счётом по картам 2:0 (13-6 на карте Inferno, 13-0 на Nuke). Третье место поделили российская команда 9Pandas и Fluxo Demons из Бразилии.

Для Nigma Galaxy Female это уже четвёртый титул в этом году, команда не смогла занять первое место только на благотворительном Gamers Without Borders.