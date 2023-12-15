Что мы знаем о Dragon Age: Dreadwolf
Многие надеялись, что на прошедшей церемонии The Game Awards 2023 появятся новые детали о Dragon Age: Dreadwolf — продолжении знаменитой ролевой серии BioWare. Но, судя по всему, подробностей придется ждать до следующего лета. Тем временем, портал gamesradar.com собрал все, что мы знаем об игре на данный момент.
Дата релиза Dragon Age: Dreadwolf
Dreadwolf пока не имеет даже приблизительного окна релиза. Студия планирует раскрыть подробности об игре летом 2024 года: возможно, тогда мы и получим какое-либо подтверждение даты выхода. Помимо этого, весной 2023-го финансовый отчет Electronic Arts косвенно подтвердил, что до релиза Dreadwolf еще как минимум год — это отодвигает проект как раз на 2024.
Геймплейные утечки
В феврале 2023-го на Reddit появился пост, автор которого заявил, что он видел демонстрацию ранней альфа-версии игры. Ссылки на гифки и скриншоты уже удалены, однако сам пост по-прежнему открыт для чтения. Автор описывает некий сегмент сюжета, который проходит в штаб-квартире Серых стражей — крепости под названием Вайсхаупт. Он также рассказал о некоторых из предполагаемых классов, присутствии красного лириума и возможных изменениях в механике. Есть вероятность, что Dreadwolf будет ближе к боевикам в духе God of War, чем к партийным RPG.
Сюжет Dragon Age: Dreadwolf
По ранней информации об игре мы точно знаем, что главным антагонистом Dreadwolf будет Солас. Голос за кадром первого тизера принадлежит Варрику Тетрасу: возможно, обаятельный разбойник из Dragon Age 2 и Inquisition вновь сыграет важную роль в событиях. К сожалению, кроме этого пока ничего неизвестно — в том числе личность протагониста игры.
Еще стоит отметить, что BioWare разрабатывает проект как для старых поклонников франшизы, так и для новых игроков. Пост в официальном блоге, подтвердивший присутствие Соласа, говорит, что разработчики собираются не только ответить на некоторые старые вопросы, но и привлечь новую аудиторию. Dreadwolf вернется в Тедас, где игроки посетить знакомые места и навестить давних друзей.
В Dragon Age: Dreadwolf не будет многопользовательских режимов
По словам издания Bloomberg, Electronic Arts удалила из Dreadwolf все элементы «живого сервиса» после провала Anthem — многопользовательского экшена BioWare, который не оправдал ожиданий издателя. Якобы успех Star Wars Jedi: Fallen Order мотивировал менеджмент пересмотреть свой подход к проекту, из-за чего руководство Electronic Arts решило полностью сфокусироваться на однопользовательском контенте.