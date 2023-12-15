Что мы знаем о Dragon Age: Dreadwolf

Многие надеялись, что на прошедшей церемонии The Game Awards 2023 появятся новые детали о Dragon Age: Dreadwolf — продолжении знаменитой ролевой серии BioWare. Но, судя по всему, подробностей придется ждать до следующего лета. Тем временем, портал gamesradar.com собрал все, что мы знаем об игре на данный момент.

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Дата релиза Dragon Age: Dreadwolf

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Dreadwolf пока не имеет даже приблизительного окна релиза. Студия планирует раскрыть подробности об игре летом 2024 года: возможно, тогда мы и получим какое-либо подтверждение даты выхода. Помимо этого, весной 2023-го финансовый отчет Electronic Arts косвенно подтвердил, что до релиза Dreadwolf еще как минимум год — это отодвигает проект как раз на 2024.

Геймплейные утечки

В феврале 2023-го на Reddit появился пост, автор которого заявил, что он видел демонстрацию ранней альфа-версии игры. Ссылки на гифки и скриншоты уже удалены, однако сам пост по-прежнему открыт для чтения. Автор описывает некий сегмент сюжета, который проходит в штаб-квартире Серых стражей — крепости под названием Вайсхаупт. Он также рассказал о некоторых из предполагаемых классов, присутствии красного лириума и возможных изменениях в механике. Есть вероятность, что Dreadwolf будет ближе к боевикам в духе God of War, чем к партийным RPG.

Steam

Сюжет Dragon Age: Dreadwolf

По ранней информации об игре мы точно знаем, что главным антагонистом Dreadwolf будет Солас. Голос за кадром первого тизера принадлежит Варрику Тетрасу: возможно, обаятельный разбойник из Dragon Age 2 и Inquisition вновь сыграет важную роль в событиях. К сожалению, кроме этого пока ничего неизвестно — в том числе личность протагониста игры.

Еще стоит отметить, что BioWare разрабатывает проект как для старых поклонников франшизы, так и для новых игроков. Пост в официальном блоге, подтвердивший присутствие Соласа, говорит, что разработчики собираются не только ответить на некоторые старые вопросы, но и привлечь новую аудиторию. Dreadwolf вернется в Тедас, где игроки посетить знакомые места и навестить давних друзей.

Steam

В Dragon Age: Dreadwolf не будет многопользовательских режимов

По словам издания Bloomberg, Electronic Arts удалила из Dreadwolf все элементы «живого сервиса» после провала Anthem — многопользовательского экшена BioWare, который не оправдал ожиданий издателя. Якобы успех Star Wars Jedi: Fallen Order мотивировал менеджмент пересмотреть свой подход к проекту, из-за чего руководство Electronic Arts решило полностью сфокусироваться на однопользовательском контенте.