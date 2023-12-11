Стали известные новые детали PS5 Pro: нас ждет мощная консоль

Сразу пару инсайдеров, Том Хендерсон и Kepler_L2, раскрыли новые подробности PlayStation 5 Pro. Первый рассказал, что Sony уже вот-вот отправит девкиты системы своим партнёром, тогда как второй поведал технические характеристики консоли.

© Чемпионат.com

У про-консоли будет три основных улучшения от обычной PS5:

вырастет мощность видеоядра: с 10,28 (аналог RTX 2070) до 28,67 терафлопс (аналог RTX 4070).

появятся отдельные вычислительные блоки для трассировки лучей, благодаря чему в том числе сделают нормальный апскейлер картинки — аналог DLSS (аппаратный), а не FSR (программный).

новый чип AMD, сочетающий архитектуры RDNA 3 (растровая графика) и RDNA 4 (аппаратная трассировка лучей). У обычной PS5 базовая архитектура RDNA 2.

Процессор на чипе останется старой архитектуры Zen 2, чтобы обеспечить полную совместимость с PS5, однако его разгонят до 4,4 ГГц (у PS5 — 3,5 ГГц), также увеличат частоты оперативной памяти до 567 ГБ в секунду (у PS5 — 448 ГБ/c).