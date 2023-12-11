Инсайдер рассказал о возвращении Верданска в Call of Duty: Warzone

Знаменитый инсайдер Том Хендерсон, чьи утечки о Call of Duty зачастую оказывались правдивыми, поделился деталями о будущем Call of Duty: Warzone. Как оказалось, в 2024 году в королевскую битву может вернуться знаменитая карта Верданск.

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Подробности о точной дате появления карты неизвестны, но она станет частью первого сезона Black Ops Gulf War. Напомним, что это следующая часть Call of Duty, которая выйдет в 2024 году и расскажет о начале 90-х годов и войне в Персидском заливе. Если учитывать опыт прошлых игр серии, то ожидать возвращения Верданска можно в следующем декабре.

Один из источников Хендерсона намекнул, что Верданск останется в состоянии «любимого фанатам сезона», ведь за время существования карта менялась в разных обновлениях. Однако узнать, правда это или нет, предстоит лишь осенью 2024 года.