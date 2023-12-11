Названы игры, которые чаще всего искали в Google в 2023

Компания Google поделилась самыми популярными поисковыми запросами в 2023 году в разных категориях. Люди интересовались новостями, известными персонами, кино и конечно же видеоиграми. Некоторые из популярных запросов вполне очевидные, но другие могут удивить.

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Чаще всего пользователи искали Hogwarts Legacy и The Last of Us. Вероятно, в первом случае повлияла мировая популярность франшизы о Гарри Поттере, а во втором выход успешного сериала «Одни из нас» HBO. К слову, он занял первое место в списке самых частых запросов телешоу.

Пятое место заняла космическая Starfield, которой удалось обогнать даже игру года в лице Baldur’s Gate III. Также пользователи часто запрашивали Diablo IV и симулятор выживания Sons of the Forest, который закрыл топ-10 запросов. Отечественные геймеры обрадуются тому, что девятую строчку занял шутер Atomic Heart.

Что касается остальных игр, то лингвистическую Connections разработали в издании The New York Times, а Battlegrounds Mobile India стала индийской версией оригинальной PUBG Mobile. Из специфических запросов стоит отметить и японскую головоломку Suika Game ( ).