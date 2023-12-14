Разбор трейлера GTA 6: какие слухи подтвердились?

Премьера первого официального трейлера GTA 6 подтвердила ряд утечек, произошедших в 2022 году. Мы знаем место действия игры, главных героев и общее настроение следующей части криминального эпика. Но есть и некоторые детали, которые все еще остаются без конкретного подтверждения. Портал PC Gamer разобрался, что мы точно знаем о GTA 6, а что остается слухами.

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Что подтвердил трейлер

Видео дня

Играбельная героиня-девушка

Первая же реплика в трейлере подтверждает один из главных слухов: Люсия будет как минимум одной из протагонистов игры. Как ни странно, это была одна из наименее неожиданных новостей после того, как издание Bloomberg впервые рассказало об утечке в 2022 году. Скорее всего, Люсия также была персонажем, который появился в утекшем видео месяц спустя. Но, несмотря на статус главной героини, мы до сих пор не знаем, предстоит ли ей делить экранное время со своим таинственным мужчиной-партнером.

Сюжет разворачивается во Флориде и окрестностях штата

Bloomberg также писала, что GTA 6 наконец вернется в Майами — место действия GTA: Vice City 2002 года. Но, как мы увидели в трейлере, Майами — не единственная часть Флориды, которую предстоит посетить в игре. На видео также попали болотистые регионы и сельские окраины штата, что намекает на большой размер карты: возможно, даже больший, чем в Red Dead Redemption 2.

Rockstar

Что остается без подтверждения

Два играбельных протагониста

Пожалуй, самый интересный вопрос, оставшийся после трейлера — это личность партнера Люсии; он появился в паре сцен на видео и занимает видное место на ключевом арте игры. По информации Bloomberg сюжет GTA 6 вдохновлен историей Бонни и Клайда — легендарной пары американских грабителей, и игроку предстоит примерить на себя роль другого персонажа помимо Люсии. Им может стать Джейсон — герой, который засветился в утекших геймплейных видео. Он выглядит похожим на парня из недавнего трейлера, но, как отметили фанаты, голос звучит немного иначе.

Rockstar

Поддержка GTA RP

Rockstar купила команду разработчиков, чей мод превратил GTA 5 в настоящую сенсацию Twitch. Модификация под названием FiveM позволяла игрокам присоединяться к неофициальным серверам многопользовательского режима GTA и отыгрывать роли второстепенных персонажей. Например, таксистов, полицейских или врачей скорой помощи. FiveM добавляет в игру огромное множество мелочей, и крупные стримеры показали, какие забавные истории порой случаются благодаря отыгрышу роли.

Никто не знает, чем разработчики FiveM занимаются в Rockstar, и увидим ли мы нечто похожее в шестой части GTA. Однако если верить инфлюенсерам, которые якобы пообщались с источниками внутри студии, GTA RP станет полноценным элементом игры.

Обновления в духе игры-сервиса

GTA Online со временем стала полноценным живым сервисом Rockstar: многопользовательский режим получал регулярные обновления, чтобы поддерживать стабильный уровень игроков. Bloomberg утверждает, что GTA 6 будет работать по той же модели, и что разработчики собираются добавлять в игру новые города и миссии. Оглушительный успех GTA Online практически гарантирует, что этот слух станет реальностью, но, похоже, Rockstar не намерена раскрывать подробности раньше срока.

Интерактивные здания

Почти каждый раз, когда Rockstar выпускает новую игру, геймеры задают один и тот же вопрос: можно ли заходить внутрь зданий? Снаружи открытые миры игр студии настолько проработаны, что детальная отделка всяческих помещений выглядит логичным следующим шагом. Сами разработчики пока ничего не подтвердили, да и трейлер слишком короткий, чтобы делать по нему какие-то выводы. Но, опять же, если верить Bloomberg, в шестой части будет гораздо больше интерактивных помещений, чем в прошлых играх серии.

Подробности сюжета

По сюжету GTA 6 Люсия в какой-то момент попадает в тюрьму, после чего сбегает на свободу. По крайней мере, на это намекают обрывки диалога из трейлера и некоторые кадры. Слухи от инсайдеров подтверждают этот вариант развития событий. По словам источников, Люсия бросит своего ребенка в закусочной, чтобы присоединиться к ограблению банка, попадет под арест и совершит побег в первые часы игры.