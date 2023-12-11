Для хитового хоррора Lethal Company вышел патч с режимом для арахнофобов

Разработчик популярнейшего кооперативного хоррора Lethal Company представил первый апдейт для игры. Главным нововведением патча стал режим для арахнофобов — в нём все паукообразные существа заменяются на на большое слово «Паук». При этом звуки от лап остаются, что придаёт всему происходящему максимально комичный эффект.

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Помимо режима для арахнофобов, апдейт также добавил в игру баллончики с краской, химические колбы, драматические маски и другие предметы «для развлечения». Вместе с патчем в проекте появилась настройка горячих клавиш, а гравитация стала ещё опаснее, чем раньше.

Видео доступно на YouTube-канале Zeekerss. Права на видео принадлежат Zeekerss.