Для Final Fantasy 16 на PC рекомендуют использовать SSD
Сейчас Final Fantasy XVI доступна только на PS5, но в начале осени разработчики подтвердили, что выпустят игру на PC. И в свежем интервью немного затронули тему данной версии.
Пока что в Square Enix не готовы раскрывать системные требования игры. Но призывают игроков использовать SSD, а не старые жёсткие диски, поскольку в Final Fantasy 16 «очень важна скорость загрузки».
То есть да, команда будет стараться как можно лучше оптимизировать ролевое приключение, но некоторые ограничения (вроде использования SSD) им обойти не удастся.
На The Game Awards 2023 компания Square Enix представила два дополнения для Final Fantasy 16. Первое получило название Echoes of the Fallen, и оно уже доступно на PS5. А второе под названием The Rising Tide выйдет весной 2024 года.