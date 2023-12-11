Для Final Fantasy 16 на PC рекомендуют использовать SSD

Сейчас Final Fantasy XVI доступна только на PS5, но в начале осени разработчики подтвердили, что выпустят игру на PC. И в свежем интервью немного затронули тему данной версии.

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Пока что в Square Enix не готовы раскрывать системные требования игры. Но призывают игроков использовать SSD, а не старые жёсткие диски, поскольку в Final Fantasy 16 «очень важна скорость загрузки».

То есть да, команда будет стараться как можно лучше оптимизировать ролевое приключение, но некоторые ограничения (вроде использования SSD) им обойти не удастся.