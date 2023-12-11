Игра Ubisoft по «Аватару» скверно дебютировала в рознице Британии

Как оказалось, новинка Ubisoft, вышедшая 7 декабря, смогла занять только 5 место в топе свежего розничного чарта Британии. При этом Дринг полагает, что эта игра в целом была создана для того, чтобы показывать хорошие показатели лишь в долгосрочной перспективе, а не сразу же на первой неделе. Кроме того, важно понимать, что речь сейчас идёт только о рознице, не учитывающей продажи в цифре.