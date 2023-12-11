Появился обзор новой Acer RTX 4090

KitGuru опубликовал обзор новейшего RTX 4090 Predator от Acer. GPU премиум-класса с жидкостным охлаждением, представленный на выставке Computex, теперь раскрывает свои ошеломляющие недостатки.

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С точки зрения игровой производительности новинка почти не отличается от GeForce RTX 4090 Founders Edition. Вот что шокирует, так это его температура, которая в играх в среднем подскакивала до 75,8 °C, а видеопамять до 96 °C.