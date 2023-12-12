Трейлер GTA 6 воссоздали в San Andreas

В интернете появился новый тренд — переносить трейлер Grand Theft Auto 6 куда только фантазии хватит.

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В этот раз YouTube-блогер с ником kikons78 повторил вирусную рекламу GTA 6 в другой культовой игре Rockstar — Grand Theft Auto: San Andreas.

В комментариях сразу же собрались восторженные фанаты, у которых «свело олдскулы»:

Одна из лучших частей серии GTA, прекрасно показанная в трейлере самой реалистичной и новаторской игры в истории Grand Theft Auto.

Моя любимая часть, ничто и никогда не сравнится с ней.