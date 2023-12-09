Раскрыт дизайн недорогого геймерского флагмана Honor 90 GT

В сети появилось первое изображение, раскрывающее дизайн недорогого игрового флагманского смартфона Honor 90 GT. Об этом сообщает портал Gizmochina.

Судя по снимку, смартфон Honor 90 GT получит фиолетовый корпус с золотистыми полосками на задней панели, тогда как три камеры и вспышка будут установлены в единый вертикальный блок.

По слухам, Honor 90 GT флагманским чипом Snapdragon 8 Gen 2, а версия Honor 90 GT+ получит 24 ГБ оперативной памяти. Это будет первый гаджет бренда с таким объемом ОЗУ. Основная камера устройства получит систему оптической стабилизации.

Кроме того, Honor 90 GT уже прошел сертификацию китайского регулятора 3С, благодаря чему стало известно о наличии быстрой зарядки мощностью 100 Вт.

Стоимость Honor 90 GT остается неизвестной. Судя по характеристикам, новинка от Honor будет прямым конкурентом Redmi K70. Цена на эту модель в Китае начинается с 2499 юаней (около 31,9 тыс. руб.). Таким образом, стоимость новинки может составить около 2,5 тыс. юаней.