Новый дизайн Discord не зашел пользователям: они массово отменяют подписку

Недавно Discord выпустил обновление, которое меняет интерфейс мобильного приложения и добавляет некоторые новые функции. Пользователи платформы недовольны. По их мнению, Discord стал менее удобным и, более того, распространяет личную информацию о людях без их согласия.

В Discord также теперь есть возможность найти пользователей из списка своих контактов. Любители приложения больше всего возмущены тем , что на этой функции «галочка» стоит автоматически — любой человек, у которого есть ваш номер телефона, может увидеть ваш аккаунт на платформе.