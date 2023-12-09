Новый дизайн Discord не зашел пользователям: они массово отменяют подписку
Недавно Discord выпустил обновление, которое меняет интерфейс мобильного приложения и добавляет некоторые новые функции. Пользователи платформы недовольны. По их мнению, Discord стал менее удобным и, более того, распространяет личную информацию о людях без их согласия.
Новый UI-дизайн не понятен интуитивно и имеет критические ошибки. Например, прикрепленные файлы могут уйти на фоновую вкладку вместо текущей.
В Discord также теперь есть возможность найти пользователей из списка своих контактов. Любители приложения больше всего возмущены тем , что на этой функции «галочка» стоит автоматически — любой человек, у которого есть ваш номер телефона, может увидеть ваш аккаунт на платформе.
Пользователям массово отменяют подписку Discord Nitro в знак протеста инновациям. По их мнению, последние обновления приложения абсолютно бессмысленны.