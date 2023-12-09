Якутская The Day Before попала в топ-10 худших игр Steam в истории

Выход кооперативного сурвайвала The Day Before от якутской студии FNTASTIC оказался настоящим фиаско. Спустя два дня после релиза количество негативных отзывов в Steam превысило 12 тысяч. Из-за этого игра попала в топ-10 самых низкорейтинговых проектов магазина Valve за всю историю.

Сейчас The Day Before расположена на 7 месте антирейтинга, а до этого какое-то время занимала 3-ю строчку.

Многие игроки обвиняют разработчиков в «обмане»: реальный продукт не отсоветует тому, что показывали в трейлерах. Релиз также был омрачен нестабильной работой серверов и ужасным техническим состоянием самой игры. Одним из самых частых багов стали растущие в размерах NPC.