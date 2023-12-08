На пике в Warhammer 40,000: Rogue Trader играло почти 30 тысяч человек

Warhammer 40,000: Rogue Trader получила релизный трейлер. Игра вышла вчера и привлекла к себе более 28,6 тыс. игроков в Steam. Они «очень положительно» оценили новинку — 88% из более чем 800 обзоров оказались положительными.

© Owlcat Games

В рецензиях пользователи сравнивают Rogue Trader с Pathfinder и называют новинку отличной ролевой игрой. Особого внимания удостоился мрачный стиль вселенной Warhammer 40K, который разработчики из Owlcat Games смогли передать. В немногих отрицательных обзорах жалуются на технические проблемы и баги.

Что касается мнений критиков, то они также оказались положительными. На Metacritic версию для PC оценили в 75 баллов на основе 18 рецензий, а порт на PlayStation 5 набрал 80 баллов по мнению пяти критиков. В плане достоинств журналисты разделили впечатления игроков.