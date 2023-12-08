Ubisoft раскрыла детали геймплея Skull and Bones в свежем ролике

В рамках The Game Awards 2023 компания Ubisoft показала трейлер Skull & Bones с датой релиза 16 февраля 2024 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Теперь разработчики поделились новым роликом, в котором зрителей ждёт глубокое погружение в игровой процесс. Ubisoft пообещала, что игра будет пополняться сезонными активностями.

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Игроки ощутят себя пиратами в Индийском океане во времена расцвета морских разбоев. Мир будет открытым и предлагает множество способов заработка и ролевых механик, а играть можно как в одиночку, так и в кооперативе. Сюжет начнётся после кораблекрушения, когда настраиваемый герой вместе с помощницей Азной начинают восхождение по карьерной лестнице пиратов.

Постоянной целью будет увеличение «дурной славы» (Infamy). Чем опаснее игрок, тем больше возможностей открывается, включая улучшения для кораблей и рискованные миссии. Также будет некий «хаб» пиратов с торговцами, мастерами и другими NPC.

Каждый построенный корабль будет обладать своими особенностями и детальной настройкой. Виды корабельных пушек подходят для разных стилей игры, а влиять на характеристики будут обшивка корабля и даже мебель, которая может, например, увеличить выносливость экипажа.

Одним из ключевых элементов геймплея станет морской бой. В океане можно встретить других игроков, чьё снаряжение сперва нужно определить с помощью подзорной трубы. Поиск сокровищ автоматически отмечает охотников за богатством на карте других игроков и активирует режим PvP. В водах можно встретить и NPC с военными флотами или богатыми кораблями.