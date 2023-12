Poets of the Fall выпустили альбом с песнями из Alan Wake и Control

Группа Poets of the Fall, известная игрокам по своему альтер-эго Old Gods of Asgard, выпустила официальный альбом с музыкой из Control, Alan Wake и Alan Wake 2. Он получил название Rebirth - Greatest Hits и доступен на стриминговых сервисах, включая отечественную «Яндекс.Музыку».

Среди девяти композиций есть трогательная The Poet and the Muse из Alan Wake и легендарная Take Control из Control. Не обошлось и без Herald of Darkness из Alan Wake 2, которую группа вживую исполнила в рамках церемонии The Game Awards 2023. Интересно, что участие в шоу принял даже креативный директор Remedy Entertainment Сэм Лейк. Также есть эксклюзивные композиции The Skald Awakens и The Sea of Night, появившиеся только в альбоме.